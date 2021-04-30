Москва, 30 апреля 2021, 14:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил надежду на восстановление в прежних рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом он заявил 30 апреля на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Путин связал восстановление СВПД с планами в Каспийском регионе. В таком случае, пояснил он, Россия сможет выстраивать полноценные отношения со всеми партнёрами «каспийской пятерки» и воплощать в жизнь все планы, включая в том числе большие проекты в области энергетики.
Он обратил внимание на важность Каспийского региона для РФ. Это касается экономической деятельности, отношений с партнерами и союзниками, вопросов безопасности, добавил Путин.
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