Кострома, 30 апреля, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Появились первые кандидаты на довыборы депутата Костромской областной думы -передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Зал Костромской областной думы

Место стало вакантно после того как депутат и глава «Костромского завода автокомпонентов» Сергей Калашникстал сенатором от региона. Калашник избирался по 11 округу, в который входит часть Костромы.

На праймериз «Единой России» заявились четверо — новый генеральный директор «Костромского завода автокомпонентов», в прошлом заместитель КалашникаДенисШмигель. На предварительное голосование кроме него пошёл Николай Чернышев, являющийся заместителем директора муниципального «Центра наружной рекламы и информации», директор эколого-биологического центра «Следово» Антон Иванов и беспартийный Александр Сорокин 1999 года рождения.

По информации источников ИА REGNUM, на довыборы по 11 округу партия КПРФ может выдвинуть бывшего замруководителя регионального Роспотребнадзора Андрея Тарасова, от ЛДПР за депутатское кресло намерен боротьсяэкс-депутат думы города Костромы Иван Сабуров.

Голосование за участников праймериз пройдет с 24 по 30 мая в электронной форме с подтверждением личности через портал «Госуслуги». Выборы депутатов Госдумы и депутата Костромской областной думы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.