Кострома, , 09:58 — REGNUM Костромская областная дума седьмого созыва приступила к работе. Депутаты выбрали председателя и его заместителей, определили количество, численный состав и руководителей профильных комитетов, а также наделили полномочиями представителя областного заксобрания в Совете Федерации — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первое заседание Костромской областной думы седьмого созыва Наталья Диева © ИА REGNUM

На первом заседании облдумы, состоявшемся 5 октября, присутствовали 29 из 35 парламентариев. Открыть заседание приехал губернатор Костромской области Сергей Ситников. В приветственной речи глава региона призвал представителей политических объединений забыть о разногласиях и отругал депутатов за неидеальное соблюдение масочного режима.

«Обращаюсь к представителям всех партий — текущие политические разногласия всегда были и всегда будут, однако статус народного представителя, забота о людях должны быть выше личных и партийных амбиций. Мы должны принимать непростые решения, когда нельзя руководствоваться только популизмом. За рамками выступления отмечу, что часть депутатов не используют масочный режим. Уверяю вас, бессмертных нет»

Знаковое политическое событие прошло не без конфликтов. Так, после выступления главы избиркома Костромской области Михаила Барабанова обратиться к присутствующим захотел лидер партии «Социальной защиты» Владимир Михайлов. Ведущий заседание облдумы депутат Андрей Бычков не дал политику права голоса.

После этого Михайлов заявил, что не признаёт результаты выборов, не хочет присутствовать на заседании, где «ущемляются права депутата», и покинул зал заседаний, хлопнув дверью. Прощаясь с парламентарием, Бычков отметил, что костромичи ожидают от депутатов «не споров на публику, а решения проблем».

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Владимир Михайлов покидает зал заседаний областной думы Наталья Диева © ИА REGNUM

Представители оппозиции в новом созыве думы не получили ни одного ключевого поста. Председателем регионального парламента вновь был избран секретарь регионального отделения «Единой России» Алексей Анохин. Он стал единственным кандидатом на эту должность. Посты заместителей председателя достались Ивану Богданову и Сергею Деменкову. После избрания Анохин поблагодарил депутатов за сделанный выбор и продублировал мысль, высказанную губернатором ранее.

«Я даю высокую оценку составу нынешней думы. Из 35 депутатов 12 — новички, но это опытные люди. За плечами у них не только доверие земляков, но и опыт работы на предприятиях, в различных учреждениях и органах власти. Я очень надеюсь, что мы будем нацелены на улучшение качества жизни наших земляков, а политика останется за бортом. Сейчас время работать консолидировано», — сказал Анохин.

Вновь избранный председатель Костромской областной думы Алексей Анохин (в центре) Наталья Диева © ИА REGNUM

Работать в новом созыве думы будут восемь профильных комитетов. Количество и направления их деятельности остались неизменными. Пост руководителя комитета по государственному устройству и местному самоуправлению, депутатской деятельности, регламенту и информационной политике сохранил Андрей Бычков. Олег Скобелкин продолжит руководить комитетом по бюджету. Комитет по ЖКХ и энергетике по-прежнему будет возглавлять Алексей Исаков. Управлять комитетом по вопросам материнства и детства, молодежной политике и спорту продолжит Вячеслав Головников. Аграрный комитет возглавил Вадим Курбанов — гендиректор заводов «Агропродукт» и «Форвард». Должность председателя комитета по образованию, культуре и делам архивов получила Галина Полякова — глава Островского района, впервые избранная в облдуму от «Единой России». Пост главы комитета по здравоохранению, социальной политике и занятости населения утратил Александр Плюснин — председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия». Его место занял депутат Сергей Деменков. Комитет по экономической, промышленной политике и предпринимательству достался Ивану Богданову.

Сенатором от Костромской области в Совете Федерации стал Сергей Калашник — гендиректор крупного предприятия «Костромской завод автокомпонентов», ранее возглавлявший комитет по экономической, промышленной политике и предпринимательству. Его предшественником на посту сенатора был военный пенсионер Михаил Козлов. Новые полномочия Калашник получил на 5 лет, до 2025 года.

Сенатором от Костромской области в Совете Федерации стал Сергей Калашник Наталья Диева © ИА REGNUM

«В Совете Федерации я буду работать по направлениям экономики и промышленной политики. Развитие экономики региона — это то, над чем нам предстоит работать. Костромская область умеет зарабатывать деньги, но можно делать это ещё лучше и эффективнее. В последние годы размер дефицита бюджета Костромской области сократился, у нас есть задача ускорить этот процесс. Сделать это можно с помощью трёх вещей — необходимо обеспечить костромским предпринимателям доступ к дешёвым заёмным средствам, оказать содействие в расширении рынков сбыта и поддержать их инвестиционную смелость. С Журавлёвым (Член Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Костромской области — ИА REGNUM) я буду сотрудничать, его голос в СФ всегда аргументирован. Наше сотрудничество в паре даст дополнительный эффект», — обрисовал ближайшие задачи на посту сенатора Калашник.

Выборы депутатов законодательного собрания региона состоялись в ежиный день голосования 13 сентября. В состав парламента попали представители семи партий. Самой многочисленной стала фракция «Единой России» — 24 депутата. В депутатское объединение «Справедливой России» вошло два человека. ЛДПР, «Партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди» представлены по одному депутату. Следующее заседание областной думы намечено на 22 октября.

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