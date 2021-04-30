Симферополь, , 13:11 — REGNUM Движение будет ограничено в центре столицы Крыма города Симферополя в День Победы 9 мая в связи с проведением военного парада. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе администрации города. Парадные расчеты частей Симферопольского гарнизона и механизированная колонна военной техники пройдут по проспекту Кирова от площади Амет-Хана Султана до площади Советской. Парад начнётся в 10:00.

Движение транспорта в Симферополе будет перекрыто 9 мая с 7:00 до 13:00 по проспекту Кирова (на участке от пл. Амет-Хана Султана до пл. Куйбышева включительно), по улице Севастопольской (на участке от перекрестка ул. Севастопольской и ул. Козлова до пересечения ул. Севастопольской и пр. Кирова), улице Турецкая (в районе пересечения с улицей Сергеева-Ценского) и улице Пушкина (в районе пересечения с ул. Самокиша). Также движение транспортных средств также будет ограничено с 7:00 часов до 9:00 на месте проведения публичного мероприятия по улице Павленко (участок от улицы Александра Невского до парка имени Ю. А. Гагарина). На данных участках также будет запрещена парковка транспортных средств.

В администрации также сообщили о закрытии движения на время парада по проспекту Кирова, а также через подземные пешеходные переходы в районе перекрестков с улицами Горького и Карла Маркса (полностью), на площадях Амет-Хана Султана и Советская (частично, на время прохождения тяжёлой техники). Пересечение проспекта Кирова в районе перекрестков с улицами Карла Маркса, Горького, Гоголя и Самокиша во время проведения Парада Победы будет

Как сообщало ИА REGNUM, движение в Симферополе будет ограничено также 3, 5 и 7 мая на время проведения репетиций парада Победы.