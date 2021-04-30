Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM В Петербурге инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в мае 2021 года единовременно выплатят по 10 тысяч рублей в честь 76-й годовщины Победы. Соответствующее постановление 30 апреля подписал губернатор Александр Беглов.

Единовременные денежные выплаты в размере 7 тысяч рублей будут предоставлены ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, ветеранам разминирования объектов и боевого траления, лицам, проживавшим (родившимся) в Ленинграде в период блокады.

По 4 тысячи рублей будет единовременно выплачено вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией и вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Наконец, так называемым «детям войны», то есть лицам, родившимся до 03.09.1945 года, выплатят по 3 тысячи рублей.

«Единовременная денежная выплата будет произведена в мае 2021 года за счет средств резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга. Ее получат около 312 тысяч петербуржцев», — отметили в Смольном.