Минск, , 12:57 — REGNUM Обвинение в заговоре, который был совершен с целью захвата государственной власти в Белоруссии, предъявил девяти лицам Комитет госбезопасности (КГБ) страны. Об этом 30 апреля сообщает агентство БелТА со ссылкой на официального представителя белорусского КГБ Андрея Яроша.

Также представитель КГБ уточнил, что обвиняемыми по данному делу являются Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар.

Кроме того, Ярош рассказал, что четверо первых из данного списка людей в настоящее время находятся в следственном изоляторе белорусской спецслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля посол Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель и замминистра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник провели переговоры.