Москва, , 12:34 — REGNUM В последнюю неделю апреля Telegram-каналы страны рассказали о связи коронавируса с Пасхой, ночных бракосочетаниях и много других интересных историй. Самое любопытное — в нашем обзоре.

Центральный федеральный округ

В Москве появилась новая и неожиданная достопримечательность. В районе Зюзино внезапно накренился 19-этажный дом, на манер Пизанской башни. Дом построен по проекту реновации. «Новая достопримечательность?» — удивляются «Новости Москвы». В пресс-службе столичного департамента строительства заявили, что дом сфотографирован с неудачного ракурса, он находятся на местности с перепадом высот, поэтому почти с любой точки съемки будет возникать визуальная иллюзия.

В Воронеже ночью на одном из мостов нарисовали выделенную полосу. Утром горожане сильно удивились. В администрации пояснили, что выделенная полоса пока просто нарисована и не работает. «Это только начало работ по формированию выделенной полосы. К тому же надо еще знаки установить», — пишет «Черноземец». Пока можно ездить по старым правилам и не верить глазам.

В Белгороде открылся первый в России пункт вакцинации от коронавируса в церкви. Он работает в одном из монастырей, но только по воскресеньям, передает «БГ». Пункты планируют открыть и в других местах.

В Калуге тем временем официально открылась вторая очередь Музея космонавтики. В числе почетных гостей на открытии была дочь Юрия Гагарина. Горожане были уверены, что музей уже давно открыт. «Поздравляем всех калужан и любителей космоса теперь уже официально», — шутит «Калужский мечтатель».

Северо-Западный федеральный округ

«Ходят слухи» узнали, что скоро в Петербурге можно будет зарегистрировать брак ночью, но только в период «белых ночей». По предварительным подсчетам, такая возможность принесет бюджету города до 500 млн рублей ежегодно.

«Записки декабриста» грустят о коронавирусе, точнее, о прививках. В стране только 5 процентов граждан вакцинировались: «Ранее ожидалось, что в Петербурге к июню число вакцинированных достигнет 600−700 тысяч, а к августу 1,2 млн. Однако темпы продолжают падать вторую неделю подряд». В Петербурге думают о новых мерах: денежных выплатах и других бонусах пенсионерам.

«Усы Печорина» удивляются реплике министра строительства Коми, который явно перепутал республику с перенаселенным мегаполисом и сказал, что необходимы крематории, потому как территории, где можно хоронить умерших, будут в дефиците. «От министра строительства мы ожидаем скорее слышать планы по возведению нового жилья и социальных объектов, но никак не крематориев», — считает автор канала.

Приволжский федеральный округ

Тема вакцинации обратила на себя внимание и «Злого самаритянина». Вакцинировать в Самарской области готовы даже на садовых участках. Мобильные комплексы поедут в мае по большим «дачным массивам» и станут работать на трассе Самара — Бугуруслан.

В Татарии у дачников — более странная история. В Нижнекамске жители дач жалуются «на удобрения в виде человеческих костей». Кости на огороды приносит потоками талой и дождевой воды с ближайшего кладбища. «Поэтому вместо грядок для картошки приходится копать могилы под перезахоронения», — пишет «ВТП».

В Казани рестораторы решили вакцинировать сотрудников, чтобы смягчить коронавирусные ограничения. «Итиль» узнал, что местный Роспотребнадзор не согласился и заявил, что охват вакцинацией только сотрудников общепита не может служить основанием для снятия ограничений. Для их отмены нужна благополучная ситуация с ковидом и охват вакцинацией не менее 60 процентов взрослого населения. Обеспечить такое своими силами рестораторы не готовы.

Южный федеральный округ

«Телетайп Краснодара» узнал, что на Кубани приняли архиважное решение: на пляжах Краснодарского края теперь будут штрафовать зазывал за приставания к гражданам. Теперь на пляжах, кажется, перестанут звучать знаменитые присказки вроде «кукуруза — как у Тома Круза!».

В Краснодаре реанимировали идею «канатного метро». Сейчас городские власти уточнили, что задумка рассчитана на туристов, а не как альтернатива городскому транспорту. «Но если это чисто для туристов, зачем нужно тянуть канаты в спальные районы? Чтобы каждый желающий мог сверху лицезреть легендарный Музыкальный?» — удивляется «Кубанская телега».

«Севастополь настолько суровый город, что целый асфальтобетонный завод может оказаться самовольной постройкой и подлежит сносу», — пишет «Как там Крым». Завод построили три года назад, а теперь оказалось, что без разрешения.

Северо-Кавказский федеральный округ

«Душевный Ставрополь» узнал об открытии ставропольских ученых. Они предложили искать с помощью компьютерного микротомографа кости в колбасе. «Если этот метод будет взят на вооружение, то производители колбас не смогут выдавать дешевый по себестоимости продукт за дорогостоящий», — считают ученые. Метод рентгеновского микросканирования, по их мнению, подходит и для анализа других продуктов питания.

Уральский федеральный округ

С удивлением посетители аэропорта в Екатеринбурге читали на рекламном табло заверение: «Против коронавируса вакцины нет!» «Видимо, там до сих пор крутят старые слайды», — предполагает «Екатеринбург №1».

Сибирский федеральный округ

В конце апреля в Норильске провели традиционный турнир по футболу в валенках. Весенний снег вполне позволил это сделать. «С погодой в день игр повезло», — цитирует организаторов NorilskNews.

Дальневосточный федеральный округ

«Смотровая вышка» пишет, что на Дальнем Востоке охотно придумывают программы поощрения для вакцинации. На Колыме выдвинули инициативу о поощрении вакцинации в размере тысяче рублей, на Чукотке обещают по 2 тысячи. Самая нетривиальная инициатива — в Хабаровском крае. Здесь за вакцинацию будут выдавать, по случаю Пасхи, десяток яиц. «На презент могут рассчитывать только пенсионеры в возрасте от 60 лет, которые решатся на прививку 29 и 30 апреля», — уточняет «Тридевятое царство».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 7 мая.