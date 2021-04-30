Берлин, 30 апреля 2021, 12:23 — REGNUM Немецкая компания Audi представит новый гоночный болид LMDh. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В сообщении автопроизводителя говорится, что компания готовит новый болид в рамках своего возвращения в автоспорт. Отмечается, что Audi примет участие в «24 часа Ле-Мана» и FIA WEC в категории гиперкаров в сезоне 2023. Новинка станет преемником Audi R18.
Новый гоночный автомобиль будет разрабатываться в тесном сотрудничестве с компанией Porsche, которая также как и Audi входит Volkswagen Group.
«Сильной стороной Volkswagen Group является сотрудничество брендов в разработке дорожных автомобилей», — сообщил управляющий директор Audi Sport GmbH Юлиус Зеебах.
В спортивном подразделении Audi также сообщили, что на данный момент ведется разработка двигателя, а также определяется внешний вид новинки. В создании дизайна модели участвует подразделение Audi Design.
По планам Audi, первые круги новинка сделает в 2022 году. При этом выпуск модели намечен на первый квартал следующего года.
Напомним, в апреле компания Honda представила спецверсии полностью электрического хэтчбека e и кей-кара N-One, предназначенных для профессионального спорта.
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