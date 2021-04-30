Украина – это то место, где Россия должна провести красную черту для США
Вашингтон, 30 апреля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Вашингтон самым активным образом включается в дальнейшее раскручивание проекта «Украина против России», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 30 апреля, комментируя данные о предстоящем визите госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину.
Красная линия. Донбасс. Украина. ВСУ
Ранее Блинкен рассказал журналистам, что посетит Украину на будущей неделе, 1−7 мая. Подробностей он не сообщил.
«Предстоящий визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину, как и назначение его заместителем Виктории Нуланд, сыгравшей известную роль в организации госпереворота в Киеве в 2014 году, говорит о том, что Вашингтон самым активным образом включается в дальнейшее раскручивание проекта, который условно можно назвать «Украина против России».
На этом пути американцев ждут некоторые внутриукраинские сложности, поскольку в Киеве по-своему видят, например, развитие своей судебной системы, а в экономике — отношения с МВФ. Далеко не во всём американцев устраивает и кадровая политика Зеленского. Все эти дела, однако, по сравнению с задачей усиления натиска на Россию второстепенны и для Вашингтона, и для Киева.
Здесь, в усилении давления на нашу страну, в том числе и на «донбасском направлении», интересы США неизбежно войдут в противоречие с интересами ответственных европейцев, особенно Германии и Франции. Одновременно деятельность Вашингтона подстегнет усилия русофобов-лимитрофов.
Посмотрим, как на происходящее будут реагировать в Берлине и Париже, но нам, на мой взгляд, надо занять абсолютно однозначную позицию, ибо, как говорится, никакой пользы, кроме вреда, эта активизация Вашингтона на Украине России не несёт. Здесь должна быть проведена одна из тех самых красных черт, о которых президент Путин сказал в своём недавнем послании Федеральному собранию», — отметил Михаил Демурин.