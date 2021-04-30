Вашингтон, 30 апреля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Вашингтон самым активным образом включается в дальнейшее раскручивание проекта «Украина против России», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 30 апреля, комментируя данные о предстоящем визите госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину.

Красная линия. Донбасс. Украина. ВСУ

Ранее Блинкен рассказал журналистам, что посетит Украину на будущей неделе, 1−7 мая. Подробностей он не сообщил.

« Предстоящий визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину, как и назначение его заместителем Виктории Нуланд, сыгравшей известную роль в организации госпереворота в Киеве в 2014 году, говорит о том, что Вашингтон самым активным образом включается в дальнейшее раскручивание проекта, который условно можно назвать «Украина против России».

На этом пути американцев ждут некоторые внутриукраинские сложности, поскольку в Киеве по-своему видят, например, развитие своей судебной системы, а в экономике — отношения с МВФ. Далеко не во всём американцев устраивает и кадровая политика Зеленского. Все эти дела, однако, по сравнению с задачей усиления натиска на Россию второстепенны и для Вашингтона, и для Киева.

Здесь, в усилении давления на нашу страну, в том числе и на «донбасском направлении», интересы США неизбежно войдут в противоречие с интересами ответственных европейцев, особенно Германии и Франции. Одновременно деятельность Вашингтона подстегнет усилия русофобов-лимитрофов.