Москва, 30 апреля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Сразу 15 регионов России не объявили конкурсы в рамках нацпроекта «Образование». Об этом в ходе итоговой коллегии Минпросвещения РФ заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование в России

«Есть регионы, которые ещё не объявили конкурсы. Мы продлеваем срок до 15 мая по нацпроектам. Если не будет заявок — мы будем принимать административные меры и информировать губернаторов. Все средства были доведены до 1 января 2021 года, соглашения заключены, мероприятия мы проводили. Нужно действовать вовремя», — сказал Кравцов.

По его словам, данные регионы — Астраханская область, Дагестан, Тверская область, Алтайский край, Курганская область, Костромская область, Севастополь, Новосибирская область, Воронежская область, Удмуртия, Еврейская автономная область, Чувашия, Ленинградская область, Рязанская область и Республика Коми: «Это регионы, которые фактически срывают национальный проект. Прошу названные регионы приложить все усилия, чтобы такого не было».