Москва, , 11:48 — REGNUM Законопроект о новой памятной дате внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР депутат Госдумы Ярославн Нилов и сенатор Сергей Леонов, передает корреспондент ИА REGNUM 30 апреля.

Парламентарии предложили отмечать 18 сентября День основания Советской Гвардии (1941 год).

Законодательное закрепление дня основания Советской Гвардии как дня воинской славы увековечит память об этом важном историческом событии для будущих поколений граждан Российской Федерации, отметили авторы.

Известно, что 2 сентября отмечается День российской гвардии.

Однако ежегодно 18 сентября город Ельня (Смоленская область) празднует День рождения Советской Гвардии, несмотря на имеющийся праздник 2 сентября. Поклониться многострадальной гвардейской земле приезжают многочисленные гости из разных городов в дату 18 сентября. Ведь именно здесь проливали кровь и погибали их родственники — защитники Отечества. Ельнинская земля объединила и породнила многие семьи нашей страны и их потомков, отметили парламентарии.

Именно Ельня стала первым освобожденным городом на подступах к Москве. В этих ожесточенных боях родилась Советская Гвардия, и вся страна узнала о маленьком городе Ельня, и благодарная Москва салютовала 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий, напомнили авторы инициативы.