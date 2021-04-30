Варшава, , 11:39 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий распорядился перенести досрочные выборы мэра города Жешува на 13 июня. Ранее планировалось, что они состоятся 9 мая. Соответствующее распоряжение опубликовано на польском правовом портале Dziennik Ustaw.

«Выборы мэра Жешува вместо 9 мая пройдут 13 июня. Это вызвано позицией главного санитарного врача Кшиштофа Сачки, который в конце прошлой недели объявил, что досрочные местные выборы должны быть перенесены из-за неблагоприятной эпидемической ситуации в городе. По его словам, выборы будут сопровождаться большим скоплением людей, что может сломать обнадеживающую тенденцию снижения заражений SARS-CoV-2. Предполагается, что в середине июня эпидемическая ситуация еще улучшится», — говорится в заявлении Моравецкого.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы в Жешуве были объявлены после того, как предыдущий мэр города — 81-летний Тадеуш Ференц — 10 февраля объявил о том, что досрочно покидает свой пост по состоянию здоровья (накануне этого решения он дважды лежал в больнице из-за COVID-19). Ранее было принято решение, что они пройдут 9 мая.