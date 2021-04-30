Москва, 30 апреля, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Максимальное в сравнении с другими странами число случаев коронавирусной инфекции в США связано с тем, что у Штатов нет системы здравоохранения как таковой. Об этом 30 апреля заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Эксперт отметил, что в США COVID-19 заболело свыше 30 млн человек и больше 1 млн из них умерли. Такой большой размах говорит о том, что у США нет своего здравоохранения.

«У них есть медицинский бизнес. И этот бизнес заинтересован не в сохранении здоровья. Для него — чем больше больных, тем лучше для медицинских учреждений», — заявил Онищенко.