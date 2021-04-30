Москва, , 11:41 — REGNUM Владельца издательства исламской литературы Асламбека Эжаева задержали в Москве за финансирование террористической организации. Об этом сообщила 30 апреля официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Эжаеву предъявлено обвинение в организации финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). Следствие полагает, что радикальный исламист Эжаев с 2012 года занимался сбором денег для «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Через мужчину более 34 млн рублей получили лица, которых в России разыскивают за террористические преступления. Для сбора и перевода денег он использовал и своё издательство «Умма».

Петренко добавила, что эксперты признавали книги издательства экстремистскими, но Эжаев переиздавал их после формальной смены названий. Книги также распространялись среди заключённых.

Суд по ходатайству следствия поместил издателя под стражу.