Москва, , 10:58 — REGNUM Свои соболезнования в связи с гибелью десятков людей на религиозном празднике на горе Мерон в Израиле выразил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху президент России Владимир Путин. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

«В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля», — говорится в телеграмме главы Российского государства.

Также президент РФ передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, и пожелала всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обрушения трибуны во время религиозного празднования на горе Мерон на севере Израиля 150 человек пострадали и 44 погибли.