Задар, Хорватия, , 10:28 — REGNUM Российский мини-футбольный клуб КПРФ проиграл португальскому «Спортингу» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:3.

В составе КПРФ голы забили Артём Ниязов (9-я минута) и Янар Асадов (15). У «Спортинга» забитыми мячами отметиись Диего Кавината (2, 15) и Винисиус Роша (16).

Плей-офф турнира проходит в Задаре (Хорватия) в формате «Финала восьми». В нём принимают участие российские КПРФ и «Газпром-Югра», португальские «Спортинг» и «Бенфика», испанские «Барселона» и «Интер», казахстанский «Кайрат» и словенский «Добовец».

Ранее «Газпром-Югра» проиграл «Интеру» со счётом 0:3. В полуфиналах, которые пройдут 1 мая, состоятся матчи «Спортинг» — «Интер», «Кайрат» — «Барселона». Финал пройдёт 3 мая.