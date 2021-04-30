Воткинск, Удмуртия, , 10:20 — REGNUM В квартире одного из жителей Воткинска сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с участковым уполномоченным МО МВД России «Воткинский» обнаружили наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

По подозрению в организации притона задержан 37-летний местный житель, неоднократно судимый и в 2020 году освободившийся из заключения.

Установлено, что с марта текущего года мужчина предоставлял свою квартиру наркозависимым для изготовления и употребления наркотиков. В квартире были обнаружены и изъяты посуда и вещества для кустарного изготовления наркотических средств. В момент проверки в квартире находились организатор и трое наркопотребителей, в отношении которых составлены протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»). В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст.232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта текущего года в одной из квартир Ижевска полицейские обнаружили притон для употребления наркотических средств, который организовала семейная пара. По подозрению в содержании притона задержан хозяин квартиры — 38 летний неработающий мужчина, который был ранее судим за незаконный оборот наркотиков. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст.232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

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