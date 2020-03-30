Ижевск, , 13:02 — REGNUM В одной из квартир Ижевска полицейские обнаружили притон для употребления наркотических средств, который организовала семейная пара. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по республике.

По подозрению в содержании притона задержан хозяин квартиры — 38 летний неработающий мужчина, который был ранее судим за незаконный оборот наркотиков. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст.232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

В отношении граждан, которые находились в квартире в состоянии наркотического опьянения составлены протоколы по ст. 6.9. КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»), им грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в ходе операции «Наркопритон-2020» был задержан 31 подозреваемый в организации притонов. У наркопотребителей было изъято свыше 8 граммов запрещенных средств и веществ. Также задержали 107 наркозависимых лиц.