Вашингтон, , 10:02 — REGNUM Главы Объединённых комитетов начальников штабов вооружённых сил Южной Кореи, США и Японии провели 30 апреля переговоры на Гавайях. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

По их словам, председатель Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи генерал Вон Ин Чхоль совместно с американским и японским коллегами Марком Милли и Кодзи Ямадзаки выразили озабоченность по поводу ядерной и ракетной программ Пхеньяна, а также подтвердили важность поддержания мира в регионе.

Представитель Южной Кореи подчеркнул, что сотрудничество трёх стран имеет решающее значение для мира и безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

В свою очередь, генерал Марк Милли отметил, что США выполняют своё обязательство по защите союзников. Он напомнил, что Вашингтон готов обеспечить расширенное сдерживание, гарантированное полным спектром военного потенциала США.

Как отметили в Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи, участники встречи договорились продолжить совместную работу по поддержанию безопасности и расширению сотрудничества с целью укрепления мира и стабильности в регионе,.