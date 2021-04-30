Санкт-Петербург, 30 апреля, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Бывшего «строительного» вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна, обвиняемого в мошенничество в особо крупном размере во время строительства стадиона на Крестовском острове (ныне — «Газпром арена»), могут отправить в колонию строгого режима на 16 лет. Такое наказание запросила сторона обвинения у Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга, сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) города на Неве.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Напомним, вместе с Оганесяном на скамье подсудимых оказались еще восемь человек. Их обвиняют в крупном мошенничестве, получении взяток, посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в 2013 году Марат Оганесян, курировавший от Смольного строительство стадиона, вместе с сообщниками решил похитить деньги, предназначенные на возведение арены. Как считает следствие, фигуранты завладели примерно 50 млн рублей, сам Оганесян получил не менее 28 млн рублей. Марат Оганесян свою вину в ходе следствия признал.

В октябре 2018 года бывший вице-губернатор стал фигурантом нового уголовного дела в связи со строительством спортивной арены, на этот раз его обвинили в получении взятки. Сообщником, по версии следствия, был бывший зампред комитета по строительству Петербурга Александр Янчик, получивший за свои «услуги» 2,5 млн рублей. Последний также предстанет перед судом.

В 2019 году дело поступило в Куйбышевский районный суд. 29 апреля 2021 года сторона обвинения завершила прения по уголовному делу и попросила суд назначить наказание Оганесяну в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 60 млн рублей с запретом занимать должности на государственной службе сроком на семь лет. Янчику запосили 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 60 млн рублей с запретом занимать должности на государственной службе сроком на шесть лет.

Другим фигурантам дела обвинение запросило от 5 до 10 лет колонии общего и строгого режима и штраф от 20 тыс. до 400 тыс. рублей.

«Кроме того, обвинение просит суд удовлетворить гражданский иск ООО «Инжтрансстрой-СПб» на сумму 50 480 862 рубля», — добавили в ОПС. Отметим, «Инжтрансстрой-СПб» был генподрядчиком по возведению стадиона в момент инкриминируемых фигурантам преступлений.