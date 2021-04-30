Ижевск, , 08:39 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 30 апреля выявили 50 новых носителей коронавируса, что стало минимальным приростом с 4 сентября 2020 года. Накануне было подтверждено 52 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 32 767 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Среди новых носителей коронавируса — один ребенок в возрасте до 14 лет и 22 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 63 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 29 465 человек. 416 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось, за минувшие сутки скончались трое жителей республики.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2886 человек. Из этого числа 2508 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 320 человек — в состоянии средней степени тяжести, 58 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 29 апреля в республике прививку от коронавируса сделали 86 532 человека. Второй компонент препарата получили 51 540 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Читайте также: Завершили вакцинацию от коронавируса более 51 тыс. жителей Удмуртии

.