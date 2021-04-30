Пенза, , 08:40 — REGNUM В Пензенской области в последнюю неделю апреля ежесуточно от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, регистрируют от пяти до шести летальных случаев. За минувшие сутки скончались шесть человек. С начала наблюдения, по информации на 30 апреля, погибшими от COVID-19 числятся 644 жителя области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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В числе погибших за сутки две женщины и четверо мужчин в возрасте от 65 до 88 лет. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенскую область впервые поступила партия антиковидной вакцины «ЭпиВакКорона» в количестве 3240 доз.

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