Страсбург, Франция, , 08:03 — REGNUM В Совете Европы в Страсбурге 9 мая пройдет мероприятие в честь Дня Спасения и Освобождения, когда евреи чтят подвиг Красной армии и ее союзников в победе над нацизмом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК). С инициативой чествовать в этом году воинов-победителей именно в день важнейшего российского праздника к руководству Совета Европы обратился инициатор Дня Спасения и Освобождения, вице-президент РЕК и глава фонда «СТМЭГИ» Герман Захарьяев. Его предложение было поддержано.

«Выбрав для наших европейских торжеств священную для россиян дату 9 мая, нам важно было напомнить, что День Спасения и Освобождения является не альтернативой Дню Победы, а его религиозным продолжением, — говорит Захарьяев, — Эта новая дата иудейского календаря, отмечаемая евреями по всему миру с 2013 года, призвана показать, что еврейский народ помнит не только жертв Холокоста, но и своих спасителей, солдат армий стран-союзниц, проливших кровь на полях сражений за освобождение мира от нацизма и спасение евреев от гибели. На западе есть тенденция если не умалить роль Красной армии в победе над нацизмом, то сместить фокус общественного внимания на другое. Наша инициатива по включению этого праздника в иудейский религиозный календарь, не принимавший никаких изменений последние 2000 лет, и проведение памятных и просветительских мероприятий по всему миру, как раз призваны изменить эту тенденцию и представить историю единой и не искаженной политическими реалиями».

Видеоконференция, в формате которой пройдет представительное мероприятие в Страсбурге, соберет высокопоставленных представителей Совета Европы, раввинов, руководителей организаций по борьбе с антисемитизмом, представителей мусульманской общины, ученых и общественных деятелей. В числе выступающих: заместитель генерального секретаря Совета Европы Бьйорн Берг, официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген, координатор комиссии СЕ по борьбе с антисемитизмом Катарина фон Шруйбен, президент парламентской ассамблеи СЕ Рик Даэмс, бывший главный раввин Израиля Исраэль Меир Лау, главный раввин Франции Хаим Корсиа, имам муниципальной мечети Дранси (Париж) Хассен Чалгуми, французский писатель и публицист Марек Хальтер.

Участники совещания будут говорить о важности общепринятого взгляда на победу во Второй мировой войне и на спасение евреев Европы от Холокоста, в том числе о ключевой роли Красной армии, освободившей лагерь смерти Аушвиц-Биркенау. Также они обсудят противодействие попыткам пересмотра истории войны и Холокоста. Речь пойдет и о текущей ситуации с антисемитизмом в Европе, о вызовах и угрозах, с которыми сегодня сталкиваются еврейские общины.

В День Спасения и Освобождения евреи всего мира традиционно благодарят Всевышнего и солдат Красной армии и армий союзников за спасение евреев Европы. После внесения даты 26 ияра в религиозный еврейский календарь была установлена специальная церемония, во время которой зажигаются три свечи: во славу Всевышнего, в честь воинов-освободителей и в память о погибших. Звучат поминальные молитвы и молитвы благодарности за спасение.