Одинцово, Московская область, 30 апреля, 2021, 07:46 — ИА Регнум. «Одинцовская областная больница» подписала многомиллионный контракт на демонтаж «временного инфекционного стационара ГБУЗ МО «Одинцовская ОБ» для оказания медицинской помощи медицинскими организациями в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19», который был расположен в здании учебно-демонстрационного центра парка «Патриот». Закупка была произведена у единственного поставщика, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Стоимость контракта составляет 108 612 943,53 рубля. Исполнитель — ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Министерства обороны РФ. Работы должны быть завершены за месяц — до 31 мая 2021 года.

Напомним, Минобороны РФ в мае 2020 года в рекордные сроки построило 16 медицинских центров для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Они одновременно могут оказывать помощь 1,6 тыс. пациентов.