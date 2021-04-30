Пенза, , 07:46 — REGNUM В Пензенскую область впервые поступила партия антиковидной вакцины «ЭпиВакКорона» в количестве 3240 доз. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

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Вакцина «ЭпиВакКорона» является пептидной, то есть не содержит в себе биологический носитель вируса. Вместо этого в ней содержатся искусственно созданные фрагменты вирусных белков. Организм вакцинированного учится распознавать и нейтрализовать вирус, пояснила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека облминздрава Галина Рожкова.

Кроме этого, в регион поступила очередная партия вакцины «Спутник V» в количестве 1056 доз. Всего в область доставлено 119 453 дозы «Спутник V», 780 доз вакцины «КовиВак» и 3240 доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Первый компонент вакцины получили по состоянию на 29 апреля 105 094 человека, завершили иммунизацию 65 376 жителей Пензенской области.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 29 апреля суммарный охват тестированием населения на коронавирус составил 67,48%. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом прошли более 871,9 тыс. жителей, осуществили свыше 932,6 тыс. исследований.

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