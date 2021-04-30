Москва, , 07:11 — REGNUM Недалекими рассуждениями, полными ненависти, назвал комментарии ряда читателей болгарского издания «Дневник» председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков 29 апреля в сообщении в своем телеграм-канале.

Речь идет о негативных отзывах в адрес России, в которых прогнозировалось поражение РФ от НАТО.

«Удивительно недалекие рассуждения. И удивляет градус ненависти к России в некоторых отзывах», — написал сенатор.

Парламентарий напомнил, что Болгария поддержала нацистскую Германию в годы Второй мировой войны.

«Предшественники этой публики когда-то тоже относили Болгарию к «цивилизованному миру» во главе с Гитлером. Не стоит забывать, что в годы второй мировой Болгария была союзником Гитлера», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января Алексей Пушков написал о том, что США вместе со своими военно-политическими союзниками вскоре не смогут диктовать правила другим странам и такому положению дел в мире придет конец.

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