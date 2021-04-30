Веллингтон, , 06:49 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 на территории Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в районе архипелага Кермадек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 16,4 километра. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не было. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля землетрясение магнитудой 5,1 произошло в провинции Западное Папуа в Индонезии. Его очаг находился в 84 километрах от города Маноквари на глубине 10 километров. Сведений о пострадавших не поступало.