Токио, , 06:08 — REGNUM Медицинское оборудование для лечения коронавирусной инфекции направит Япония в Индию, где резко ухудшилась ситуация с коронавирусом. Об этом 30 апреля сообщается на сайте японского МИД.

Индийская сторона должна получить из Токио 300 единиц оборудования для выработки кислорода и 300 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в аэропорт Нью-Дели прибыл второй транспортный самолет МЧС России с гуманитарной медицинской помощью для Индии.

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