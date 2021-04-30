Хабаровск, , 06:22 — REGNUM В Хабаровском крае начали выплачивать единовременные выплаты семейным парам, которые прожили в браке 50 и более лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 апреля в пресс-службе регионального правительства.

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Денежное поощрение в 25 тыс. рублей уже перечислено 649 заявителям. Всего перечислено 16,2 млн рублей.

В ЗАГСах принято уже более 5500 заявлений. Из них почти 2000 получили положительное решение. На выплату они будут переданы 15 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, почти половина жителей России (43%) считают, что семьей можно назвать только зарегистрированный брак. Чаще с этим утверждением согласны 49% мужчин и 56% женщин старшего возраста.