Иерусалим, 30 апреля, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Число погибших в результате трагедии, произошедшей на севере Израиля в ночь на 30 апреля во время проведения иудейского праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, достигло 44 человек, и более 100 получили ранения. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Трагедия

На месте случившегося собралось около 100 тысяч человек, что привело к давке и обрушению конструкций. В настоящее время сообщается о 44 погибших и 103 раненых, которые экстренно эвакуируются в ближайшие госпитали, для чего задействованы шесть вертолётов и несколько десятков машин скорой помощи.

На месте трагедии, наряду с гражданскими, работает спасательная команда Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Развёрнут полевой госпиталь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 50 человек пострадали в результате давки и обрушения конструкций, произошедших в ночь на 30 апреля во время иудейского праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон на севере Израиля.