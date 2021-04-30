Сиэтл, США, , 03:50 — REGNUM Компания Amazon решила продлить анимационный сериал «Неуязвимый» (Invincible) сразу на второй и третий сезоны. Об этом 30 апреля сообщает портал Screen Rant.

Менеджер Amazon Studios Вернон Сандерс похвалил тот подход к проекту, который продемонстрировал Роберт Киркман, отметив, что ему удалось оправдать ожидания поклонников. Киркман в свою очередь сказал, что он рад тому, что проект получил продолжение.

Напомним, сериал «Неуязвимый» — это взрослое супергеройское шоу, в основу которого легли одноимённые комиксы Роберта Киркмана и Кори Уокера. Их сюжет рассказывает о выросшем сыне супергероя, который идёт по стопам своего отца. Некоторые поклонники сериала часто сравнивают его с проектом «Пацаны».

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