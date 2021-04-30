Москва, 30 апреля, 2021, 03:19 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы получил банкротный иск, адресованный ООО «Логика», бенефициаром которого является бывший министр связи и информатизации РФ Леонид Рейман. Заявление судом пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

ИФНС № 35 по Москве обратилась с иском 26 апреля 2021 года. Сумма претензий и прочие подробности дела не сообщаются.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Логика» работает в Зеленограде с основным видом деятельности — производство промышленных газов. Уставный капитал — 100 тыс. рублей. Владельцы — Леонид Рейман и принадлежащее ему ООО «Альтернатива капитал». Директор с 2017 года — Александр Янишевский. В активе Реймана также есть компания «Инвитек менеджмент», под управлением которой находятся коммерческие и жилые объекты, земли в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России.

Напомним, ранее фирма Реймана фигурировала в крупном финансовом иске к компании «Ангстрем», ведущей свою историю с 1963 года. ООО «Альтернатива капитал» проиграло спор о взыскании 2,1 млрд рублей со старейшего предприятия электронной промышленности — АО «Ангстрем». До этого банкротом признали компанию «Ангстрем-Т», среди руководителей которой отметился и экс-министр.

Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» — банкрот: как же бюджетные миллиарды?