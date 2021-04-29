Москва, 30 апреля, 2021, 02:57 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ряда ведущих компаний Франции, входящих в ассоциацию «Франко-российская торгово-промышленная палата», которая состоялась в режиме видеоконференции 29 апреля, анонсировал строительство завода по производству водородного топлива на Сахалине, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Глава государства уделил внимание совместно реализуемым масштабным проектам, особо остановившись на прокладке «Северного потока — 2».

«При участии компаний из вашей страны, уважаемые господа, реализуются знаковые совместные проекты, они, на мой взгляд, во всём мире известны: такие, как строительство заводов по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2», а также прокладка «Северного потока — 2». Мы знаем, что, к сожалению, вокруг этого проекта очень много различного рода политических спекуляций, но хочу подчеркнуть ещё раз: это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня», — подчеркнул Путин.

«В планах сооружение на Сахалине завода по производству водородного топлива. Мы находимся вместе с вами в тренде сегодняшнего дня», — добавил президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция занимает сравнительно скромное место по объёму прямых инвестиций в экономику России. Об этом 29 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Франции.