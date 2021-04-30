Пекин, , 02:03 — REGNUM Китай скорректирует тарифы на некоторые виды металлопродукции, чтобы снизить затраты на импорт, в рамках усилий по модернизации и трансформации отрасли, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

С 1 мая Китай будет применять временную нулевую ставку налога на импорт чугуна, сырой стали, переработанного стального сырья и феррохрома, говорится в циркуляре Комиссии по таможенным тарифам при Госсовете КНР. Экспортные пошлины на ферросилиций, феррохром и высокочистый чугун будут повышены до 25%, 20% и 15% соответственно.

Корректировка направлена на снижение импортных затрат, расширение импорта стали, поддержку китайских производителей в сокращении производства сырой стали, сокращение потребления энергии и стимулирование модернизации промышленности и качественного развития сектора, говорится в циркуляре.

Этот шаг принят по мере того, как Китай активизировал усилия по преобразованию энергопотребляющей сталелитейной промышленности к более экологичному и качественному росту. Страна планирует сократить производство сырой стали, чтобы обеспечить падение производства в годовом исчислении в 2021 году.

По данным Китайской ассоциации черной металлургии, в 2020 году производство сырой стали выросло на 5,2% в годовом исчислении и превысило 1,05 млрд тонн. Экологизация сталелитейной и других энергопотребляющих отраслей промышленности является важной частью более широких усилий Китая по сокращению загрязнения и борьбе с изменением климата.

Китай ранее объявил, что будет стремиться к максимальному уровню выбросов углекислого газа к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Компания China Baowu Steel Group Corporation Limited (China Baowu), крупнейший в мире сталелитейный конгломерат, в январе объявила о своей цели достичь пика выбросов углекислого газа до 2023 года, сократить выбросы углекислого газа на 30% до 2035 года и достичь углеродной нейтральности до 2050 года.