Лима, , 01:49 — REGNUM Кандидат в президенты Перу от леворадикальной партии «Свободное Перу» Педро Кастильо попал в больницу из-за серьезных проблем с дыханием, сообщает пресс-служба партии.

«Наш кандидат Педро Кастильо был срочно доставлен в больницу Лимы из-за нарушения дыхания», — говорится в сообщение.

В связи с этим партия отменила все мероприятия с участием кандидата. При этом на своей странице в Twitter Кастильо подтвердил госпитализацию. Точный диагноз пока не называется, сведений о состоянии здоровья политика не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля экс-президент Перу Мартин Вискарра заразился коронавирусом нового типа. Отмечалось, что ранее он привился против коронавирусной инфекции, однако тест на выявление COVID-19 показал положительный результат.

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