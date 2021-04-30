Москва, , 00:47 — REGNUM День пожарной охраны России отмечают 30 апреля российские пожарные — спасатели самой большой службы в министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

С профессиональным праздником коллег поздравил глава МЧС России Евгений Зиничев.

«От ваших четких и слаженных действий, компетентности и самоотверженности напрямую зависят здоровье и благополучие людей, сохранность социальных объектов. Только с начала этого года на пожарах огнеборцами спасено свыше 10 тысяч человек», — говорится в поздравлении на сайте ведомства.

Праздник пожарной охраны впервые учредили в России 30 апреля 1649 года. Тогда царь Алексей Михайлович выпустил «Наказ о градском благочинии», который вводил штатную численность огнеборцев и технику для них. Спустя 350 лет, уже в современной России, президент Борис Ельцин подписал Указ «Об установлении Дня пожарной охраны», и праздник получил официальный статус.

Читайте ранее в этом сюжете: В России будут присваивать зданиям категорию пожарного риска