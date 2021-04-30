Исламабад, , 00:41 — REGNUM Сотрудники пакистанской антинаркотической службы изъяли несколько крупных партий наркотиков общей стоимостью $234,3 млн за одни сутки, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что за 24 часа силовики провели на территории Пакистана 23 операции по борьбе с наркотиками, в ходе которых были задержаны 26 курьеров. При этом среди наркоторговцев были и граждане иностранных государств.

Две крупнейшие партии запрещенных веществ весом 2,2 и 2,165 кг захватили в районе Килла Абдулла у границы с Афганистаном. По данным силовиков, злоумышленники пытались ввезти наркотики с афганской территории для дальнейшего распространения в Пакистане.