Вашингтон, , 23:11 — REGNUM Министр иностранных дел Ганы Ширли Айоркор Бочвэй и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Об этом 29 апреля сообщается на сайте Госдепартамента США.

Министр и секретарь высоко оценили важность партнерства в сфере безопасности, здравоохранения и демократического развития в Гане и на восточном берегу Африки.

Блинкен также подтвердил готовность США содействовать экономическому росту и процветанию жителей Ганы.

Напомним, что Гана вошла в список стран, получивших вакцины от коронавирусной инфекции по программе COVAX.