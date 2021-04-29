Денвер, США, , 22:52 — REGNUM Сегодня, 29 апреля, журналист Эдриан Воджнаровски в своем твиттере сообщил о желании «Денвер Наггетс» продолжить сотрудничество с атакующим защитником Остином Риверсом.

По данным источника, клуб подпишет контракт с 28-летним игроком до конца текущего сезона.

Напомним, что Риверс пришел в «Наггетс» на замучен разыгрывающему Джамалу Мюррею, который не появится на площадке до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок левого колена. Риверс подписал пробный 10-дневный контракт и за его период успел провести 5 матчей в составе «Денвера», в среднем набирая 5,2 очка, 2 подбора и 2 передачи за 24 минуты.

Ранее в этом сезоне Риверс выступал за «Никс», в составе которых провел 21 матч, в среднем набирая 7,3 очка, 2,2 подбора и 2,0 передачи.