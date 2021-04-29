Рим, , 21:21 — REGNUM Юристы авиакомпании Ryanair в четверг, 29 апреля, направили в суд ЕС жалобу на действия итальянского правительства и Еврокомиссии.

Они полагают, что одобренное еврокомиссарами выделение около 200 млн евро авиакомпании «Алиталии» в период эпидемии нарушают правила ЕС о невмешательстве государств в рыночную деятельность.

Одно аналогичное дело в отношении «Алиталии» в настоящее время уже находится на рассмотрении, сказано также в исковом заявлении.

Правительство Джузеппе Конте в 2018—2020 годах пыталось привлечь к спасению авиакомпании (находящейся в предбанкротном состоянии и теряющей по 1 млн евро в день) частных инвесторов, однако большинство из них это предложение отклонили, а переговорный процесс так и не был завершен. При этом у авиакомпании появилось новое юридическое лицо, средства на этом этапе она получает от государства.