Вашингтон, , 20:55 — REGNUM Белый дом пока что не имеет информации о сроках встречи между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным, сообщила 29 апреля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Отвечая на вопрос, может ли это событие состояться летом, она сказала: «что у Белого дома пока нет информации ни о датах ни о месте предполагаемой встречи».

Напомним, 28 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона пока не дала официального ответа на предложение Соединённых Штатов Америки о встрече президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в одной из третьих стран в предстоящие месяцы «для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия».