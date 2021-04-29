29 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили призывы к войне с Москвой во время «Марша вышиванок» в Киеве.

Светлана Рыбина, , 23:33 — REGNUM Заявление участников «Марша вышиванок» в Киеве, посвящённого годовщине создания дивизии СС «Галичина», о том, что они готовы воевать в Москве, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 29 апреля в социальной сети Facebook.

Украинский националист Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Жила-была большая семья, и тут один из детей почувствовал свою уникальность, заявил, что он из другой семьи, начал гадить в семье. Семья понимала, что нужно время на понимание, но этот ребенок объявил себя чужим. Непонимание ситуации привело к тому, что в мозгу начались необратимые последствия. «Нужна война!» — кричал ребенок. «Нужен психиатр», — грустила семья!» — написал Борис Б.

Многие пользователи отметили, что участники данного марша в честь нацистов, судя по всему, упустили тот момент, что Красная армия в пух и прах разнесли дивизию СС «Галичина». Кроме того, сошедшие с ума граждане забыли, что члены этой добровольческой структуры подчинялись нацисткой Германии и устраивали ужасающие преступления против мирного населения.

«Вначале поинтересовались бы, что стало с этой дивизией, когда они уже пытались пойти войной на Москву в Великую Отечественную войну», — отметила Валентина Ц.

Некоторые комментаторы указали на то, что новые почитатели украинских нацистов если и примут участие в войне против России, то их хватит только для того, чтобы убивать безоружных людей, не более.

Украинские националисты spoilt.exile

«Херои собрались «повоевать» в Москве, но херойства хватает только на издевательства и убийства мирных и, главное, безоружных людей!» — указал Георгий С.

Часть людей высказала предположение, что ситуация на Украине скатилась в неонацистский реванш потому, что советское руководство оказалось слишком милосердным по отношению к нацистским преступникам того времени.

«Ну, а чего мы удивляемся — это выросли потомки всей этой шушеры, кого в 50-е годы уже прошлого века Никита Хрущев реабилитировал и выпустил из лагерей, и они вернулись в тот же Львов, Харьков, Днепропетровск», — считает Екатерина Г.

Отдельные пользователи надеются, что все участники таких шествий в скором времени понесут заслуженное наказание за свои ужасные призывы.

Украинские националисты spoilt.exile

«Надеюсь, фотография качественная. Так что, когда придёт время, всех этих граждан без труда опознают ответственные работники», — предполагает Василий Б.

Нашлись и те, кто уверен, что война действительно стоит на пороге, но в первых рядах окажутся не нацисты, а простые жители Украины, одурманенные машиной пропаганды.

«Война неизбежна, мир к ней летит со скоростью экспресса. Маховик войны набрал инерцию, остановить его не в силах уже ни Байдену, ни Путину. Конечно, не эти «прыщавые наследники» СС её начнут, они её просто уже ощущают своим нутром, они лишь горючий материл для надвигающейся мировой катастрофы. А вот сама Украина, скорее всего, и будет начальным полигоном испытания новых технологий вооружения», — поделилась своими мыслями Сара Г.

Напомним, 29 апреля украинское издание «Страна.ua» опубликовало информацию о том, что участники «Марша вышиванок» в Киеве, посвященного годовщине создания дивизии СС «Галичина», заявили, что они готовы воевать в Москве.