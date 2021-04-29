Москва, , 20:31 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу вручил награды награды победителям премии»Армеец года — 2021». Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Победителями в номинации «Спортивная династия» стали трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по санному спорту, четырехкратный чемпион Европы майор Альберт Демченко и его дочь — Заслуженный мастер спорта России по санному спорту, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы, победитель и призер этапов Кубка мира Виктория Демченко.

В номинации «Лучшие действующие спортсмен и спортсменка по олимпийским видам спорта» в 2021 году стали двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы по дзюдо, серебряный призер Универсиады МадинаТаймазова, чемпион мира по скалолазанию в категории боулдеринг, чемпион Европы, бронзовый призёр Всемирных игр вбоулдеринге Алексей Рубцов.

В номинации «Хранитель традиций» в год 98-летия ЦСКА признан участник Великой Отечественной войны, начальник ЦСКА 1976 — 1982 годов, почетный член президиума «Совета ветеранов спорта ЦСКА» полковник Иван Кириллович Покусаев.