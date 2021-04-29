Будапешт, , 20:11 — REGNUM До 17 сентября 2023 года отозван статус члена Федерации дзюдо Ирана в Международной федерации дзюдо, сообщили 29 апреля в пресс-службе международной структуры.

Отмечается, что это сделано из-за «неоднократных и очень серьёзных нарушений устава Международной федерации дзюдо». Также иранским дзюдоистам вменяется нарушение «основополагающих принципов олимпизма».

Международная федерация дзюдо добавила, что эти нарушения были признаны комиссией Спортивного арбитражного суда. Дисквалификация продлится до 17 сентября 2023 года.

Напомним, в марте 2021 года Спортивный арбитражный суд отменил бессрочное лишение Федерации дзюдо Ирана членства в Международной федерации дзюдо.

Статуса иранская организация лишилась после скандала, который в сентябре 2019 г. произошёл на чемпионате мира в Японии. Власти Ирана потребовали от дзюдоиста Саида Моллаеи бойкотировать бой с соперником из Израиля Саги Муки. Моллаеи, тем не менее, провёл бой с Муки.

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