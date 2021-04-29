Кито, , 20:51 — REGNUM Во время перестрелки в эквадорской тюрьме погибли пятеро и 15 получили серьезные ранения. Об этом 29 апреля сообщает BBC.

Происшествие произошло в тюрьме города Гуаякиль. Две группировки вступили в схватку после смерти главаря одной из банд в столице. Полиция в итоге взяла ситуацию под контроль, но было достаточно поздно. При этом глава МВД Эквадора Габриэль Мартинес заявил, что распорядился усилить меры безопасности во всех местах лишения свободы, чтобы предотвратить возможное насилие.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в трех тюрьмах Эквадора произошли бунты заключенных. Они вспыхнули из-за конфликта двух банд наркоторговцев. В результате беспорядков погибли не менее 79 человек.