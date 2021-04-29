Москва, , 19:26 — REGNUM Законопроект о статусе апартаментов внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Андреем Яцкиным, а также глава комитета нижней палаты парламента по строительству Евгений Москвичёв («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля.

Поправками в Жилищный кодекс предлагается ввести понятие «многофункциональные здания», то есть здание, состоящее из нежилых и жилых помещений, расположенное вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне.

Предусматриваются отдельные критерии для расположения таких зданий в составе территориальных зон и требования к расположению жилых и нежилых помещений внутри здания.

Предлагается предусмотреть право субъектов РФ устанавливать региональные нормативы градостроительного проектирования в отношении многофункциональных зданий — речь идет об обеспечении объектами социальной и иной инфраструктуры.

Также предусматривается, что перевод нежилого помещения в жилое помещение в многофункциональном здании допускается, если в жилые помещения переводятся все нежилые помещения на лестничной площадке при условии соблюдения ограничений доступа собственников и пользователей нежилых помещений к жилым помещениям, предусмотренных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности в отношении многофункциональных зданий.

Регулируется предоставление собственникам помещений в многофункциональном здании права общей долевой собственности на общее имущество в многофункциональном здании. Порядок проведения общего собрания собственников помещений в многофункциональном здании аналогичен проведению общего собрания в многоквартирном доме.