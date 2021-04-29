Вашингтон, , 20:54 — REGNUM Американское управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) предлагает запретить в США сигареты с ментолом. Об этом 29 апреля сообщает Associated Press.

Мера, как считает FDA, поможет устранить неравенство в сфере здравоохранения, от которого страдает цветное население и население с низкими доходами в США.

Управление намерено ввести запрет на сигареты с ментолом в течение следующего года. Отмечается, что табачная индустрия скорее всего будет ставить палки в колеса FDA, пытаясь не допустить реализации законопроекта.

Напомним, ментол впервые догадались добавлять в сигаретные фильтры в 1920-х годах. Реклама утверждала, что такие сигареты более безопасны для здоровья курильщиков. Однако это не правда и по своему воздействию на организм сигареты с различными вкусами не отличаются от обычных. Тем не менее многие молодые люди уверены, что ментоловые сигареты менее опасны.