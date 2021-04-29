Москва, , 18:17 — REGNUM Московский баскетбольный клуба ЦСКА 28 апреля одержал третью победу над турецким «Фенербахче» в рамках Евролиги со счетом 85:68 (24:17, 15:27, 11:27, 18:14) и вышел в «Финал четырех». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Самым результативным игроком в составе «красно-синих» стал 30-летний американский баскетболист Уилльям Клайберг, набравший 34 очка.

«Финал четырех» начнется 28 мая 2021-го года в Кельне. ЦСКА в первом матче сыграет с победителем пары «Анадолу Эфес» — «Реал».