Вашингтон, , 17:11 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена не имеет отношения к обыску в квартире Рудольфа Джулиани, адвоката экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом 28 апреля сообщил близкий советник Байдена Седрик Ричмонд.

«Президент сказал, что хочет, чтобы Министерство юстиции США было полностью независимым. Они независимы. Так что мы не вмешиваемся в их дела и не комментируем их работу», — ответил Ричмонд на вопрос журналистов по поводу дела Джулиани.

Напомним, 28 апреля ФБР провело обыски в квартире и офисе адвоката пытаясь выяснить, не осуществлял ли бывший мэр Нью-Йорка незаконное лоббирование администрации Трампа от имени украинских олигархов.

В свою очередь Трамп назвал данное расследование крайне несправедливым, добавив, что «Руди Джулиани — великий патриот. Он просто любит эту страну, а они совершают набег на его квартиру».