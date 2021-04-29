Санкт-Петербург, , 17:13 — REGNUM Музей истории Санкт-Петербурга с 29 апреля начал онлайн-продажу билетов в Петропавловскую крепость и крепость Орешек в Шлиссельбурге. Об этом сообщили пресс-службе учреждения культуры.

На официальном сайте музея можно приобрести комплексный билет на посещение восьми объектов Петропавловской крепости — экспозиции, а также входной билет в Петропавловский собор и Великокняжескую усыпальницу, на посещение тюрьмы Трубецкого бастиона и Музея космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко.

«Также по комплексному билету можно посетить ряд временных выставок на территории Петропавловской крепости», — указали в пресс-службе.

В стоимость комплексного билета входит экскурсия «Петропавловская (Санкт-Петербургская) крепость — исторический, военно-инженерный и архитектурный памятник», включающая осмотр Петропавловского собора с Великокняжеской усыпальницей и тюрьмы Трубецкого бастиона. Длительность экскурсии 1,5 часа. Группа — не более 20 человек.

А с 1 мая 2021 года на сайте Музея истории Санкт-Петербурга онлайн можно будет приобрести билеты в крепость Орешек, расположенную в Ленинградской области в городе Шлиссельбурге.

«Входные билеты дают право на осмотр всей территории крепости, зданий Старой и Новой тюрьмы. Также в стоимость билета входит обзорная экскурсия по крепости Орешек. Группа — не более 25 человек», — уточнили в пресс-службе.